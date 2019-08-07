Зеленский - Путину: нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины

В ходе беседы была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об отсутствии необходимости внесения изменений в Конституцию Украины для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса президента Украины по результатам разговора двух лидеров.

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Отмечается, что в ходе беседы была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

«Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский отметил недопустимость повторения подобного», - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, указывается, что президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Также речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», - говорится в сообщении.