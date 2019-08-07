Денисову более 6 часов допрашивали в ГПУ

По словам адвоката омбудсмена, Людмила Денисова была допрошена в качестве свидетеля, подозрение ей не вручали.

Генеральная прокуратура Украины допросила в качестве свидетеля уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам адвокат Денисовой Андрей Тарасов по завершению допроса.

Сама Денисова не комментировала свой допрос, заявив, что подписала обязательство не разглашать никакие факты, касающиеся следствия.

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В свою очередь, ее адвокат Тарасов отметил, что Денисову допрашивали в качестве свидетеля и что она дала показания, как свидетель. Какими именно были те показания, Тарасов не уточнил, сославшись на подписку о неразглашении данных досудебного следствия.

По словам адвоката, Денисова была допрошена в качестве свидетеля в уголовном производстве, зарегистрированном еще в 2014 году, которое ведет Управление спецрасследований по делам Майдана". Допрос длился 6,5 часов.

Тарасов также добавил, что подозрение Денисовой не вручали и она продолжает оставаться в статусе свидетеля.

Он уточнил, что не может комментировать то, спрашивали ли на допросе Денисову о прослушивании судей Окружного административного суда Киева. Но отметил, что хотя дело, по которому вызвали Денисову, это дело касаемо Майдана, но "в рамках этого дела был проведен соответствующий обыск и распространена потом звукозапись".

Адвокат Денисовой добавил, что не знает, будут ли вызывать ее повторно на допрос. Отметил, что сегодня никаких повесток на такой допрос Денисовой не вручали.

Напомним, что на пленках из негласных оперативно-розыскных действий, обнародованных недавно Управлением спецрасследований и НАБУ следует, что судьи ОАСК договаривались с Денисовой о том, что она отзовет своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей в обмен на то, что суд признает незаконными протоколы НАПК в отношении Денисовой.