У Зеленского не видят необходимости в существовании военной прокуратуры

Заместитель руководителя Офиса президента допустил, что возможно, военная прокуратура будет одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявляет, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.

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Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

«Нужна военная юстиция в целом. Анатолий Матиос говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не уверен, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям», - заявил он.

Отвечая на уточнение, изменения в ней или изменения в факте её существования, Рябошапка уточнил, что не видит «необходимости в существовании военной прокуратуры».

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховного Совета девятого созыва.