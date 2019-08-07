У Зеленского не видят необходимости в существовании военной прокуратуры
Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявляет, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.
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Об этом он заявил в интервью "24 каналу".
«Нужна военная юстиция в целом. Анатолий Матиос говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не уверен, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям», - заявил он.
Отвечая на уточнение, изменения в ней или изменения в факте её существования, Рябошапка уточнил, что не видит «необходимости в существовании военной прокуратуры».
Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховного Совета девятого созыва.