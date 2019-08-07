В "черной бухгалтерии" ПР нет подписи Манафорта - Луценко

По словам Луценко, "амбарная книга" сама по себе не может быть доказательством преступлений американского политтехнолога Пола Манафорта.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак, в распоряжении которого оказались "амбарная книга" "Партии регионов", не разглашал содержание материалов "черной бухгалтерии" и передал их в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом напомнил генпрокурор Юрий Луценко в эфире "Радио НВ", передает zn.ua.

"Давайте вспомним эту историю… Трепак сообщил, что получил документы "черной кассы" "Партии регионов", где много фамилий, суммы и подписи. Господин Трепак… заявил, что эти материалы носят секретный характер, он считает неприемлемым их обнародование и сдает в НАБУ, указывая на необходимость соблюдения режима секретности", - рассказал руководитель ГПУ.

"Будучи профессионалом и принципиальным человеком, Виктор Трепак сделал очень правильный шаг", - подчеркнул Луценко.

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После этого народный депутат Сергей Лещенко заявил, что в "черной бухгалтерии" есть информация о выплатах американскому политконсультанту Полу Манафорту, который в свое время работал на Виктора Януковича, а в 2016 году возглавил избирательный штаб Дональда Трампа. Информацию, озвученную Лещенко, подтвердил директор НАБУ Артем Сытник.

Однако, по словам Луценко, "амбарная книга" сама по себе не может быть доказательством преступлений американского политтехнолога, так как он лично не расписывался в ней за получаемые суммы. Генпрокурор заявил, что напротив фамилии Манафорта в "черной бухгалтерии" стоят подписи народного депутата Евгения Геллера.

"В "черной кассе" напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата Верховной Рады, гражданина Украины Геллера. Это установлено экспертизой, и этого не мог не знать господин Сытник, объявляя, что есть доказательства получения этих средств непосредственно Манафортом", - отметил Луценко.

При этом он не стал исключать, что эти деньги таки доходили до Манафорта. Так как на его офшорные счета поступали суммы, сопоставимые с теми, что фигурируют в "черной бухгалтерии".