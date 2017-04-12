Associated Press подтвердило получение Манафортом $1,2 миллиона, указанных в "черной бухгалтерии" ПР

Финансовые отчеты, которые недавно получило идание The Associated Press, подтверждают, что, по крайней мере $ 1,2 млн выплат, указанных в "амбарной книге" Партии регионов рядом с именем Manafort, были фактически получены его консалтинговой фирмой в Соединенных Штатах.

Как отмечает издание в материале, опубликованном сегодня, такую сумму перечислили платежами в 2007 и 2009 годах.

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Эти два платежа произошли за несколько лет до того, как Манафорт стал участвовать в кампании Трампа, но этот факт укрепил доверие к книге представил книгу в новом свете, поскольку федеральные прокуроры в США изучали работу Манафорта в Восточной Европе в рамках более крупного расследования по борьбе с коррупцией, говорится в материале.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

В декабре 2016 г. Манафорт утверждал, что «черная бухгалтерия» Партии регионов является фальсифицированной.

Также в прошлом году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что бюро в рамках расследования уголовного производства о так называемой «черной бухгалтерии» в Партии регионов не проводит расследование в отношении Манафорта.