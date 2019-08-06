Эстонский инвестор просит помощи у Зеленского: в Затоке местная ОПГ продолжает разворовывать пляж

В ближайшее время будет незаконно отведено под застройку 12 гектаров пляжей курортного поселка, заявили представители инвестора.

Представители эстонского инвестора Марселя Вихманна, который планировал построить 12-километровую набережную в пгт Затока Одесской области, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой личного вмешательства в ситуацию с разворовыванием прибрежной зоны поселка, а также деятельностью местной ОПГ.

«В 2013 году в Затоке началась подготовка к реализации инвестиционного проекта Марселя Вихманна. Проект должен был начаться со строительства 12-километровой набережной, которая должна была объединить три района Затоки. В 2015 году, после открытия первого километра набережной, инвестор и его представители подверглись рейдерству. По сути, было предложено уступить 30% доли в обмен на спокойствие в реализации инвестиционного проекта. Инвестор занял жесткую позицию и начал бороться с ОПГ Затока», - заявил адвокат инвестора Погорилый во время пресс-конференции в Укринформе.

«Лидер ОПГ, он же секретарь пгт Затока Вячеслав Бокий, решил убить меня как адвоката и представителя инвестора. К счастью, это не удалось, и киллеры были задержаны вместе со всей группой преступников», - заявил он.

По словам Погорилого, дело расследуется по сей день, подозреваемых отпустили на свободу, а за покушение никто наказания не понес. Более того, адвокат пожаловался, что правоохранителями за ним установлена прослушка, по заявлению Бокого, которому якобы угрожали.

Погорилый напомнил, что против ОПГ было возбуждено около 40 уголовных дел, которые в дальнейшем были объединены в одно дело против ОПГ Затока. Данное дело расследовалось около полугода вплоть до декабря 2016 года, когда в поселке 300 правоохранителей провели массовые обыски.

Он напомнил, что проблема Затоки неоднократно возбуждалась на высочайшем уровне – во время трех встреч глав государств Украины и Эстонии. Кроме того, проблеме было посвящено одно из заседаний правительства. Но несмотря на это, на сегодняшний день ситуация только ухудшилась, заявил Погорилый. По его словам, дело против ОПГ Затока было развалено в 2017 году, а дело о покушении на него было «продано».

По мнению адвоката, фигурантов дела «обилетили», а к процессу хищения земли в Затоке были причастны высшие чины ГПУ и СБУ.

«Дело об ОПГ Затока, которое расследовала ГПУ, сегодня пылится в разобранном состоянии в здании Одесской областной прокуратуры. Никаких следственных мероприятий не проводится, а все участники, которые ранее были арестованы находятся на свободе. Более того, вся земля, которая ранее была арестована, а речь идет о более 600 земельных участках на 30 гектарах земли, уже фактически продана», - заявил Погорилый.

Он заявляет, что ОПГ, получив новых покровителей, смогла реализовать новую схему хищения пляжей Затоки, несмотря на противодействие местных жителей и бизнеса.

Он объяснил, как происходит хищение земли. Местный совет изменяет генеральный план поселка и утверждает проекты по отводу земли под строительство - с грубыми нарушениями процедур. По словам юриста, по такой схеме урезаются пляжи Затоки местами на 200 метров, а первая линия баз становится второй из-за застройки – земля непосредственно на пляже нарезается под частную собственность.

«К сожалению, ОПГ Затока уже закончила подготовку процесса по хищению пляжей. Мы понимаем, что к моменту назначения новых руководителей правоохранительных органов процесс уже будет необратимым. На сегодня все документы по отводу пляжей на подставных лиц готовы. Фактически, процесс отвода уже начался. У ОПГ есть план украсть часть пляжей, около 12 гектаров, украсть до местных выборов», - сообщил адвокат.

Представитель эстонского инвестора Тонно Вахк заявил, что проект набережной самим своим фактом существования препятствует такому хищению.

«Мы пришли в Украину с инвестиционным проектом, который был оценен как очень важный как для региона, так и для страны. Однако вместо поддержки мы столкнулись с вымогательством и рейдерством. Нашего адвоката пытались убить. Недавно нас пытались подкупить. Теперь, очевидно, пытаются воздействовать через уголовное дело, которое курируется высшими чинами ГПУ и СБУ. Однако, это не остановит нашей деятельности», - заявил он.

«Мы просим президента о личном вмешательстве – взять под личный контроль деятельность Госгеокадастра по факту хищения пляжей Затоки. Мы просим президента защитить европейского инвестора от преступных посягательств ОПГ Затока и ее соучастников – высших чинов правоохранительной системы», - обратился к президенту Вахк.