Чуркин объяснил причины нарушения суверинитета Украины

А тогда уже это сделала и Москва. Об этом он рассказал во время интервью австрийскому изданию Die Presse, пишет ZN.

На вопрос, почему Россия отправила войска в Крым, он ответил: "Мой ответ будет краток: опрос общественного мнения показал, что 93% жителей в Крыму выступали за присоединение к России. В России же 90% граждан высказались в пользу объединения".

Читайте такжеЧуркин заявил, что "гумконвой" едет под охраной террористов

Журналисты издания отметили, что Россия нарушила ряд международных законов, вторгшись на территорию Украины.

"Ой, какая жалость. Так не надо было поддерживать насильственный путч в Украине. Таким образом книга законов была разорвана в этой хрупкой стране, которая очень важна для России, особенно Крым и Донбасс", - сказал Чуркин.

По его мнению, такая позиция вполне оправдывает российское вторжение в Украину, аннексию Крыма и развязывание войны. По его словам, протесты на Майдане, которые Чуркин называет "переворотом", отбросили в сторону международное законодательство.

"Вы начали опасную игру, отказавшись признавать, что легитимное правительство решает, какие соглашения подписывать, а какие нет, и когда это делать. Брюссель и Вашингтон говорили Украине, что ей надо делать. Вы первыми нарушили украинский суверенитет, стабильность и целостность", - добавил российский дипломат.

Он также добавил, что Украине стоило бы провести референдум в Крыму еще в 1991 году, когда распался СССР. "Это было бы честнее и позволило бы избежать многих проблем. Но произошло то, что произошло", - сказал Чуркин.

На вопрос журналистов Die Presse, почему из Москвы постоянно поступают абсурдные сообщения о том, что в Украине якобы произошел "фашистский переворот", Чуркин ответил, что "проблема не в том, что об этом говорит Москва, а в том, что вы их игнорируете".