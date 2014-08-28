Чуркин просит напоить, накормить и отправить домой задержанных в Украине десантников
Постоянный представитель России в Совбезе ООН Виталий Чуркин признал, что в Донбассе воюют российские добровольцы.
Об этом он сообщил на срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с введением российских войск на территорию Украины.
«Всем известно, что на востоке Украины есть российские добровольцы. Этого никто не скрывает. Хотелось бы, чтобы аналогичную транспарентность проявили и другие страны», - заявил он.
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Также Чуркин заявил, что сотни украинских военных оказываются на российской территории.
«Мы их поим, кормим, лечим, отправляем в Украину. Такого же отношения мы надеемся по отношению к девяти задержанным российским десантникам», - попросил Чуркин.
Он обратил внимание, что десантников задержали с собственными документами и с незаряженным оружием.
«Не слишком похоже на диверсионную группу в зоне конфликта», - подчеркнул представитель РФ
Кроме этого постпред России в Совбезе ООН традиционно обратился к представителю США в Совбезе ООН Саманте Пауэр: «Я бы предложил отправить послание в Вашингтон: Перестаньте вмешиваться во внутренние дела других стран, умерьте свои геополитические амбиции».