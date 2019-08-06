"Нам до задницы российский газ": Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями

Коломойский напомнил, что агрессия России лишила Украину "половины ВВП и закрыла инвестиции от цивилизованных стран".

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал «коллаборантами и предателями» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые ездили в Москву и заявляли, что дешевле будет покупать газ напрямую у России без посредников.

Такое мнение Коломойский высказал в интервью «РБК».

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«Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью Уголовного кодекса. Что касается российского газа - нам до задницы ваш газ», - заявил он.

Коломойский считает, что Украина никогда не нуждалась в российском газе.

«Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как (бизнесмен Дмитрий) Фирташ, (политик Сергей) Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы», - отметил бизнесмен.

Также бизнесмен напомнил, что агрессия России лишила Украину «половины ВВП и закрыла инвестиции от цивилизованных стран».

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«Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 миллиарда вреда - надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война», - заявил Коломойский.

Как сообщал УНИАН, во время президентской кампании Бойко и Медведчук встречались в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Перед парламентскими выборам Медведчук Бойко также встречались в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.