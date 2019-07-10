Медведчук и Бойко вновь наведались в Москву к Медведеву

На встрече поднимался вопрос о подготовке меморандума о сотрудничестве ОПЗЖ с пропутинской партией "Единая Россия".

Кум Путина Виктор Медведчук и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

На встрече Медведчук заявил, что "без сотрудничества с Россией достичь мира на Донбассе невозможно", передает ТАСС.

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В ответ российский премьер-министр заявил, что не получил "внятных сигналов" от Украинского президента.

"Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент", - сказал Медведев и отметил, что ждет результатов парламентских выборов.

На встрече также присутствовали члены пропутинской партии "Единая Россия". Обсуждался вопрос "восстановления межпартийного диалога", в рамках которого председатель "Единой России" предложил подготовить меморандум о сотрудничестве с "Оппозиционной платформой - За жизнь". Медведчук идею поддержал.

Как сообщал УНИАН, во время президентской компании Бойко и Медведчук уже встречались в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.