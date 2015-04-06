Активисты запустили интернет-страницу с перечнем нардепов-кнопкодавов

Активисты общественного движения «Честно» запустили на своем сайте отдельный раздел, посвященный нардепам-кнопкодавам (knopkodavy.chesno.org)

Авторы проекта обнародовали список депутатов Верховной Рады, которые занимались в стенах парламента "кнопкодавством" - осуществляли неличное голосование.

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На сегодня в список вошел 21 депутат. Напротив имен нардепов указана информация, в какую фракцию входит парламентарий, дата зафиксированного нарушения и непосредственные видео или фотодоказательства.

Согласно опубликованному списку, самым заядлым "кнопкодавом" в Раде сейчас является экс-регионал, лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник, которого поймали на горячем уже 4 раза.

Справка

Кнопкодавство - негативная практика, которая сложилась в украинском парламенте. Означает неличное голосование, когда народный депутат голосует за других депутатов их карточками. Кнопкодавство является нарушением Конституции и Регламента ВРУ, согласно которым народный депутат Украины голосует лично.