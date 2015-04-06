Симоненко прибыл на допрос в СБУ

В интервью журналистам он заявил, что “всем очевидно, что в очередной раз пытаются расправиться над Компартией исходя из того, что в мае будет резко обостряться социальное напряжение среди населения”, - сказал Симоненко.

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Справка УНИАН. 30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился к Службе безопасности Украины с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании лидера украинских коммунистов Симоненко в президиум пленума Коммунистической партии Российской Федерации.

Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовных правонарушениям, связанным с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций ДНР и ЛНР, признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.