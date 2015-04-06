Надежде Савченко назначили пять новых экспертиз

Об этом сообщил в своем Твиттере ее адвокат Никола Полозов.

Были у Савченко. Следствие назначило 5 новых экспертиз. Фоно-,фото-графические, компьютерно-техническая, суд.мед, криминалистическая. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) April 6, 2015

"Были у Савченко. Следствие назначило 5 новых экспертиз. Фоно-,фото-графические, компьютерно-техническая, суд.мед, криминалистическая", - написал Полозов.

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По его словам, Савченко чувствует себя удовлетворительно.

"Надежда Савченко чувствует себя удовлетворительно, бережет силы для предстоящих судов и благодарит всех за поддержку", - написал адвокат летчицы.