Надежде Савченко назначили пять новых экспертиз

14:26, 06 апреля 2015
Политика
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Следствие по делу украинской летчицы Надежды Савченко, удерживаемой в Росии, назначило ей пять новых экспертиз.

REUTERS

Об этом сообщил в своем Твиттере ее адвокат Никола Полозов.

"Были у Савченко. Следствие назначило 5 новых экспертиз. Фоно-,фото-графические, компьютерно-техническая, суд.мед, криминалистическая", - написал Полозов.

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По его словам, Савченко чувствует себя удовлетворительно.

"Надежда Савченко чувствует себя удовлетворительно, бережет силы для предстоящих судов и благодарит всех за поддержку", - написал адвокат летчицы.

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