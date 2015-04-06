Надежде Савченко назначили пять новых экспертиз
14:26, 06 апреля 2015Политика
2622
Следствие по делу украинской летчицы Надежды Савченко, удерживаемой в Росии, назначило ей пять новых экспертиз.
REUTERS
Об этом сообщил в своем Твиттере ее адвокат Никола Полозов.
Были у Савченко. Следствие назначило 5 новых экспертиз. Фоно-,фото-графические, компьютерно-техническая, суд.мед, криминалистическая.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) April 6, 2015
"Были у Савченко. Следствие назначило 5 новых экспертиз. Фоно-,фото-графические, компьютерно-техническая, суд.мед, криминалистическая", - написал Полозов.
Читайте такжеСавченко в очередной раз заявила, что не прекратит голодовку в России
По его словам, Савченко чувствует себя удовлетворительно.
"Надежда Савченко чувствует себя удовлетворительно, бережет силы для предстоящих судов и благодарит всех за поддержку", - написал адвокат летчицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter