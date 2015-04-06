Новым губернатором Запорожской области назначен Самардак

В Запорожье активу региона представили нового председателя Запорожской областной государственной администрации Григорий Самардак.

Как передает корреспондент УНИАН, его представил первый заместитель главы Администрации Виталий Ковальчук.

Ранее планировалось, что нового руководителя области представит президент Украины Петро Порошенко, однако его рабочая поездка в Запорожскую область в последний момент была отменена.

Как сообщал УНИАН, Григорий Самардак руководил Запорожской областью в качестве и.о. председателя ОГА на протяжении почти четырех месяцев (в период после увольнения экс-председателя ЗОГА Валерия Баранова 29 октября 2014 г. до назначения на пост главы ЗОГА Валентина Резниченко 20 февраля 2015 г.). В последнее время занимал должность первого заместителя председателя Запорожской ОГА.

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Экс-председатель Запорожской ОГА Резниченко после удовлетворения президентом просьбы Игоря Коломойского об отставке с губернаторской должности, 26 марта был назначен и.о. председателя Днепропетровской областной государственной администрации.