СМИ: Порошенко отменил запланированный на сегодня визит в Запорожье
11:10, 06 апреля 2015Политика
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Сегодня, 6 апреля, в Запорожье не приедет Президент Украины Петр Порошенко, визит отменили накануне.
порошенко отменил визит в Запорожье / Фото УНИАН
Об этом сообщает 061 со ссылкой на обладминистрацию.
В ходе анонсированого вчера визита президента ожилось представление нового главы ОГА.
Читайте такжеПорошенко рассматривает три кандидатуры на должность главы Запорожской ОГА Несмотря на отмену приезда Президента, представление губернатора всё-таки состоится сегодня, пишет издание. По неофициальной информации, на встрече будет присутствовать жена Петра Порошенко и один из министров.
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