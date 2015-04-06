СМИ: Порошенко отменил запланированный на сегодня визит в Запорожье

11:10, 06 апреля 2015
Политика
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Сегодня, 6 апреля, в Запорожье не приедет Президент Украины Петр Порошенко, визит отменили накануне. 

порошенко отменил визит в Запорожье / Фото УНИАН

Об этом сообщает 061 со ссылкой на обладминистрацию.

В ходе анонсированого вчера визита президента ожилось представление нового главы ОГА.

Читайте такжеПорошенко рассматривает три кандидатуры на должность главы Запорожской ОГА Несмотря на отмену приезда Президента, представление губернатора всё-таки состоится сегодня, пишет издание. По неофициальной информации, на встрече будет присутствовать жена Петра Порошенко и один из министров. 

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