В Николаеве будут судить охранника Пушилина

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Второй задержанный - гранатометчик в бандформировании "Соколиная сотня".

Согласно информации, сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в декабре 2014 года в Николаеве, куда они прибыли для вербовки наемников, пишет 5 канал.

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Задержанные были активистами "антимайдана", принимали участие в антиукраинских акциях весной прошлого года в Николаеве и Одессе. После соответствующей подготовки в специальном лагере близ Донецка, были зачислены в разные банды.

"Охранник" также контролировал процесс поступления к "шефу" наличности от реализации коррупционных схем, следил чтобы она не присваивалась другими главарями", - сообщили в пресс-службе.

Другой злоумышленник лично принимал участие в обстрелах из гранатомета позиций украинских военных и мирных населенных пунктов.

Во время обысков в квартирах боевиков и в их автомобилях были изъяты 3 гранаты различных модификаций, а также поддельный паспорт гражданина Украины.

Сейчас материалы уголовного производства по ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263 и ст.358 (участие в деятельности террористической организации; незаконное обращение с оружием; подделка официальных документов) УК Украины направлено в Центральный райсуд Николаева.