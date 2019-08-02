Волкер назвал главное условие для сдвига в вопросе освобождения заложников

Спецпредставитель США не считает, что участие сторонних игроков может помочь процессу освобождения пленных.

Продвижение в вопросе освобождения заложников возможно в случае установления непосредственного контакта между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Об этом специальный представитель США в делах Украины Курт Волкер сказал в интервью изданию "Український тиждень".

В частности, Волкера спросили, являются ли усилия Виктора Медведчука, который пытается стать посредником или переговорщиком между РФ и Украиной в процессе обмена пленными, препятствием или помощью.

«Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнеров по «нормандскому формату». Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встрече в «нормандском формате» в Париже, а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков», - подчеркнул Волкер.

«Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, - это верный способ добиться положительного результата», - заявил спецпредставитель США.

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При этом он выразил сожаление, что «Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах».

«Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И обращаются с ними без всякого уважения, как это должно быть по отношению к военным другой страны. Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо», - сказал Волкер.

«Москва в очередной раз затягивает этот судебный процесс, чтобы удерживать их и далее. Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, затем был июль, а теперь уже перенесли на октябрь. Это недопустимо. И это действительно утраченная возможность для России, так как можно было нарастить динамику в вопросе обмена пленными и установления мира. Они не воспользовались этим шансом, однако и далее относятся к морякам как к заложникам», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что 17 июля на заседании ТКГ в Минске договорились начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украина и 69 - подконтрольные России боевики.