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Кличко не исключил, что его брат Владимир может возглавить партию УДАР

11:12, 02 августа 2019
Политика
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Владимир Кличко может возглавить партию УДАР / фото kiev.klichko.org

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Такой вероятности исключать не стоит", - ответил Кличко на вопрос, правда ли, что лидером станет Владимир Кличко.

Кроме того, мэр Киева заявил, что партия обновляет команду.

"Мы обновляем команду, будем делать ребрендинг и будем участвовать в следующих местных выборах", - сказал он.

Напомним, 30 мая народный депутат Оксана Продан сложила с себя полномочия председателя политической партии "УДАР Виталия Кличко".

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Теги: #Виталий Кличко#Владимир Кличко