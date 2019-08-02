Кличко не исключил, что его брат Владимир может возглавить партию УДАР

Кличко заявил, что партия пока обновляет команду.

Глава партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что новым лидером партии может стать его брат Владимир.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Такой вероятности исключать не стоит", - ответил Кличко на вопрос, правда ли, что лидером станет Владимир Кличко.

Кроме того, мэр Киева заявил, что партия обновляет команду.

"Мы обновляем команду, будем делать ребрендинг и будем участвовать в следующих местных выборах", - сказал он.

Напомним, 30 мая народный депутат Оксана Продан сложила с себя полномочия председателя политической партии "УДАР Виталия Кличко".