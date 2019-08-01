Глава Окружного админсуда пообещал прийти на допрос в ГПУ

Вовк должен явиться в ГПУ в 14.00 2 августа.

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявляет, что придет завтра на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Завтра вместе с адвокатами, как и положено, в 14:00 приду в Генеральную прокуратуру Украины. От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - отметил Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что работниками НАБУ и ГПУ оказывается давление на их судей, в частности, что помещение заблокировано, а работа суда парализована.

30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений четырем судьям ОАСК отправлены им.

Вовк должен явиться в ГПУ в 14.00 2 августа, Евгений Аблов - в 14.45, Игорь Погрибниченко - в 15.30, а Иван Шепитко - в 16.15.