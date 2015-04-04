Конституционный суд согласился отменить депутатскую неприкосновенность – Минюст

Об этом в интервью "5 канала" сказал министр юстиции Павел Петренко.

При этом он отметил, что такое решение не противоречит позиции Фемиды, однако сделает всех граждан равными перед законом.

"Другого варианта, чем дать положительное заключение по этому делу, нет. Поэтому никакие права граждан не нарушаются этими изменениями в Конституцию. На самом деле мы приводим ситуацию к справедливому определения, что в Украине нет определенных лиц и групп лиц, которые имеют абсолютно неограниченную неприкосновенность, которая может использоваться для сокрытия от правосудия", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля, КС начал рассмотрение обращения Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей.

16 января в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей (№1776).

Законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положение, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также положения, согласно которым народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

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Также предлагаются изменения в часть 3 статьи 126, согласно которым судья не может быть без согласия Высшего совета юстиции задержан, и к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности.

В нынешней редакции статьи говорится о том, что судья не может быть без согласия Верховной Рады задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом.

Статья 129 после части 1 дополняется новой частью, согласно которой привлечение судей к юридической ответственности осуществляется на общих основаниях. Судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия, кроме случаев принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушение присяги судьи или совершения дисциплинарного правонарушения.

5 февраля Верховная Рада поддержала постановление о направлении в Конституционный суд Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) (№1776).