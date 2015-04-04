Наливайченко: если Симоненко не придет на допрос, то его туда приведут

Председатель СБУ Валентин Наливайченко подчеркивает, что в понедельник, 6 апреля, лидер КПУ Петр Симоненко должен прийти на допрос в СБУ, а если не придет, к нему применят привод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в учебном центре Национальной гвардии.

“В понедельник он будет допрошен. Если он не явится, то будет доставлен на допрос в понедельник”, - сказал Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская проинформировала, что Служба безопасности Украины вызывает Симоненко 2 апреля на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде Коммунистической партии РФ в Москве. "При этом исследуются его публичные выступления и комментарии российским телеканалам, в частности "России-2" 28 марта, о наличии в его словах призывов к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины", - сказала Гитлянская.

Читайте такжеНаливайченко назвал членов КПУ полицаями и коллаборационистами2 апреля Гитлянская сообщила, что допрос Симоненко не состоится, потому что он не получил повестку и всячески избегает общения с сотрудниками службы.

В тот же день начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что Симоненко согласился прийти на допрос в СБУ в понедельник, 6 апреля, на 10.00.

Справка УНИАН. 30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился к СБУ с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ. Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовным правонарушениям, связанным с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.