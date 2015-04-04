Боевики для дискредитации украинских военных обстреляли Донецк

Боевики cегодня обстреляли Донецк из минометов и танка для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В 10.40 в районе цементного завода на окраине Донецка развернуло позицию минометное подразделение террористов, которое обстреляло город.

До уваги ЗМІ!ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ З БОКУ ТЕРОРИСТІВСьогодні, 4 квітня, у першій половині дня російсько-терористичні ві... Posted by Прес-центр АТО on 4 квітня 2015 р.

В 11.55 в районе населенного пункта Старомихайловка огонь в сторону Донецка открыли три боевых машины пехоты и танк российско-террористических войск.

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