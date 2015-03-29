В Украину с территории России заехали 22 танка - Донецкая ОГА
Кроме того, ночью 29 марта до 15 ”Градов” ДНР обстреляли жителей Горловки.
28 марта на территорию Украины из РФ заехали 22 танка.
Об этом говорится в сообщении Донецкой облгосадминистрации в Твиттере.
28 марта из #РФ в #Украину въехали 22 #танк'а. Они проследовали со стороны #Гуково на рем-мех завод в #Свердловск#Луганск'ой области,-#АТО.
- Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 29, 2015
Кроме того, в ОГА сообщили, что ночью 29 марта ”до 15 ”Градов” ДНР обстреляли жителей Горловки”.
Читайте такжеРоссийско-террористические войска перебросили на Артемовское направление 21 танк и 18 ББМ
”Стреляли с территории между пгт.Гольмовський и Зайцево”, - указано сообщении.
Ночью 29 марта в 15 #Град'ов #ДНР обрушила на головы спящих #мирных жителей #Горловка. Стреляли с тер.между пгт. #Гольмовский и #Зайцево.
- Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 29, 2015
Кроме того, по данным Донецкой ОГА со ссылкой на данные разведки, 27 марта в Донецке из автомобилей 22-го ”гуманитарного конвоя” из РФ разгружали ящики зеленого цвета длиной до 2-х метров, вероятно, снаряды для ”Градов”.
#Разведка#АТО:27 марта в #Донецк'е из авто 22-го #гумконвоя#РФ разгружались ящики зеленого цвета,длиной 2 метра-это #122мм#снаряды#Град.
- Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 29, 2015