В Украину с территории России заехали 22 танка - Донецкая ОГА

28 марта на территорию Украины из РФ заехали 22 танка.

Об этом говорится в сообщении Донецкой облгосадминистрации в Твиттере.

Кроме того, в ОГА сообщили, что ночью 29 марта ”до 15 ”Градов” ДНР обстреляли жителей Горловки”.

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”Стреляли с территории между пгт.Гольмовський и Зайцево”, - указано сообщении.

Кроме того, по данным Донецкой ОГА со ссылкой на данные разведки, 27 марта в Донецке из автомобилей 22-го ”гуманитарного конвоя” из РФ разгружали ящики зеленого цвета длиной до 2-х метров, вероятно, снаряды для ”Градов”.