Правозащитники призывают Денисову уйти с должности из-за нарушения присяги (фото)

Такое требование мотивировано недавним заявлением НАБУ по поводу того, что Денисова уволила своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поддавшись на шантаж со стороны руководства Окружного административного суда Киева и при посредничестве в этом шантаже Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Крымская правозащитная группа и Медийная инициатива за права человека призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову уйти с должности из-за нарушения присяги, в соответствии с которой омбудсмен должен осуществлять свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц.

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Как говорится в совместном заявлении правозащитных организаций, такое требование мотивировано недавним заявлением НАБУ по поводу того, что Денисова уволила своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поддавшись на шантаж со стороны руководства Окружного административного суда Киева и при посредничестве в этом шантаже Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

«На наш взгляд, ситуация, которая сейчас сложилась в связи с обнародованием компрометирующих Людмилу Денисову материалов, угрожает независимости всего института уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека... Мы считаем, что в целях сохранения национального и международного доверия в Офис омбудсмена Украины Людмила Денисова не может дальше занимать должность...», - говорится в заявлении.

Правозащитники обратились к Денисовой с требованием добровольно сложить с себя полномочия, а также отменить приказы об увольнении членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, изданные под давлением, отозвать назначенных под давлением членов ВККС и отменить публичный конкурс по отбору кандидата, которого омбудсмен назначает членом ВККС.

Кроме того, организации просят правоохранительные органы открыть уголовное производство и провести независимое расследование по поводу данных, ранее обнародованных НАБУ, относительно вероятного совершения Денисовой уголовного преступления, а Верховную Раду девятого созыва создать временную специальную комиссию ВР и подготовить заключение о наличии либо отсутствии оснований для освобождения от должности уполномоченного в связи с нарушением присяги.

Как сообщал УНИАН, 26 июля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Денисова уволила своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поддавшись на шантаж со стороны руководства Окружного административного суда Киева и при посредничестве в этом шантаже Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сказал Сытник, председатель суда Павел Вовк намеревался избавиться от «неугодного» члена ВККСУ Андрея Козлова для того, чтобы пройти квалификационное тестирование в ВККСУ. Для этого Вовк обратился к Денисовой, по чьей квоте был назначен Козлов, и предложил ей отозвать Козлова в обмен на то, что НАПК не станет давать отрицательное заключение по ее электронной декларации.