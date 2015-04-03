Порошенко призвал коалицию активизировать работу над законопроектами о реформах

Президент Украины Петр Порошенко призвал руководителей фракций парламентской коалиции активизировать работу над законопроектами для проведения реформ в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время рабочего совещания с лидерами фракций, которые входят в парламентскую коалицию.

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В частности, глава государства подчеркнул необходимость активизировать работу над законопроектами, которые необходимы для выполнения коалиционного соглашения, а также были наработаны на Национальном совете реформ, чтобы ускорить процесс реформирования государства.

Также Порошенко отметил, что Конституционная комиссия, которая персонально уже сформирована, начнет работу и проведет заседание уже в начале следующей недели. Он призвал на политическом уровне предпринять шаги по ускорению конституционной реформы, подчеркнув необходимость децентрализации власти и отмены судейской и депутатской неприкосновенности.

Во встрече также приняли участие председатель Верховной Рады Владимир Гройсман и премьер-министр Арсений Яценюк, отмечается в сообщении.