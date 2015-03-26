В Комитете избирателей назвали два самых крупных провала парламентской коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель ВОО “Комитет избирателей Украины” Алексей Кошель.

Он отметил, что первым провалом является ”отсутствие каких-либо наработок по реформе Конституции”.

Он добавил, что по состоянию на сегодня ни одна из парламентских фракций, входящих в коалицию, не обнародовала свое видение изменений в Конституцию ни в виде законопроектов, ни в виде экспертных заключений.

Читайте такжеВенецианская комиссия: у Украины нет альтернативы проведению реформы Конституции в этом годуКошель подчеркнул, что пока не проведена конституционная реформа, нельзя говорить о полноценной судебной реформе, реформе прокуратуры, о полноценную административно-территориальной реформе, избирательной реформе.

По его словам, вторым крупнейшим провалом коалиции является “отсутствие каких-либо серьезных шагов в реализации избирательной реформы”.

Он напомнил, что на сегодня остается 4 месяца до официального старта избирательной кампании по местным выборам: “На сегодня нет ни одного разработанного целостного законопроекта, который был бы направлен во-первых, на выполнение коалиционного соглашения, а во-вторых, что главнее, - на ликвидацию избирательной политической коррупции во время избирательной кампании”.

Кошель добавил, что если в ближайший месяц не будет разработан соответствующий законопроект, и принят, то “мы можем через месяц, максимум полтора констатировать, что полноценной избирательной реформы не произойдет, избирательная система изменена не будет, открытые списки введены не будут”.

По его словам, в таком случае, избирательная реформа может свестись лишь к внесению отдельных изменений в законодательство о местных выборах.