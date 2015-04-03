Россия официально "отжала" севастопольский завод Порошенко

Согласно данным российского реестра, украинское предприятие зарегистрировали как собственность России 19 марта 2015 года под названием Государственное унитарное предприятие «Севастопольский морской завод», сообщает программа Первого национального и Радио Свобода «Схемы».

В Украине деятельность предприятия, которое занимается кораблестроением и ремонтом уже имеющихся судов, юридически не приостановлена. По официальным данным SMIDA, 89% акций общества принадлежит ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцем которого является Петр Порошенко.

В управленческой компании Петра Порошенко «Прайм Эссетс Кэпитал» подтвердили, что завод «власть» Крыма отобрала, а не купила.

Читайте такжеОккупационная "власть" Севастополя отобрала завод Порошенко«Прайм Эссетс Кэпитал» Севастопольский морской завод не продавал. Территория Крыма оккупирована Российской Федерацией», - заявил журналистам Радио Свобода Андрей Вовк, адвокат фонда.

Осенью прошлого года лидер оккупационной «власти» в Севастополе Сергей Миняйло заявлял, что украинский президент выставил судоремонтный завод на продажу.