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Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции

15:11, 27 июля 2019
Политика
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Функции ведомства выполняет структура с похожим названием / фото УНИАН

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля, сообщает "Европейская правда".

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в тексте постановления.

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Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина.

Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, генеральным директором которого с декабря 2017 года является Ольга Стефанишин.

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