Глава Окружного админсуда Киева превратил его в коммерческую организацию по зарабатыванию денег – Сытник

Как отмечает глава НАБУ, 90% прослушанных разговоров председателя суда были связаны не с правосудием.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк устроил из суда коммерческую организацию по зарабатыванию денег на судебных решениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Читайте такжеГПУ расследует вмешательство Окружного суда в деятельность ВККС, подготовлены подозрения

По его словам, "по результатам прослушивания разговоров главы суда можно сделать вывод, что там любой вопрос можно решить, договориться. За этим стоит коррупционная составляющая. Вы увидите в большом фильме (записи прослушанных разговоров главы суда, размещенные на сайте НАБУ - УНИАН), там - единичку, а за это - полторы. Там вообще есть такая фраза о том, что один судья принял решение, что налоговые споры должны рассматриваться в хозяйственных судах. А глава суда его отчитывает и говорит: "Ты что, не понимаешь, что забираешь у нас возможность иметь какую-то копейку, чтобы нам спасибо сказали?". То есть отчитывает судью не за то, что он поступил незаконно, а за то, что из-за его решения часть денежных дел пойдет в хозяйственную юрисдикцию".

Сытник подчеркнул, что, исходя из анализа прослушанных разговоров, 90% из них были связаны не с правосудием, а с тем, чтобы "договориться и решить какое-то производство".

Как сообщал УНИАН, руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.