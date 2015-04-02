Симоненко согласился явиться 6 апреля на допрос в СБУ

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко согласился прийти на допрос в СБУ в понедельник, 6 апреля, к 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Около часа назад адвокат получил повестку, и они согласились прийти на допрос на 10:00 понедельника в СБУ", - сказал Вовк.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины вызывает Симоненко 2 апреля на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде Коммунистической партии России.

"СБУ проверяет обстоятельства пребывания лидера Компартии Украины Симоненко на пленуме ЦК КПРФ в Москве. При этом исследуются его публичные выступления и комментарии российским телеканалам, в частности "России-2" 28 марта, относительно наличия в его словах призывов к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины", - сказала Гитлянская, отметив, что именно по этим обстоятельствам Симоненко вызывают в Главное следственное управление СБУ.

Сегодня Гитлянская сообщила, что допрос Симоненко не состоится из-за того, что он не получил повестку и всячески избегает общения с сотрудниками службы.

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Справка УНИАН. 30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании лидера украинских коммунистов Симоненко в президиум пленума Коммунистической партии Российской Федерации.

Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовным правонарушениям, связанным с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций ДНР и ЛНР, признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.