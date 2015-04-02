Министр юстиции поддержал ограничение неприкосновенности нардепов и судей

Министр юстиции Павел Петренко в Конституционном суде Украины выступил с поддержкой проекта закона об ограничении неприкосновенности депутатов Верховной Рады и судей общих судов, рассмотрение которого сегодня стали судьи КСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Действующая Верховная Рада, конституционным большинством поддержавшая направление данного законопроекта в Конституционный суд Украины, отражает настроения и волю украинского народа о том, что ни народные депутаты, ни другие лица не могут иметь абсолютной неприкосновенности или иммунитетов, которые дают им возможность уклоняться от правосудия», - отметил глава Минюста.

По его словам, согласно предложенным в законопроекте изменениями, депутаты Верховной Рады, а также судьи общих судов будут иметь защиту от уголовного преследования исключительно за действия, касающиеся их профессиональной деятельности. А за совершение других преступлений они будут нести ответственность перед законом наравне с другими гражданами.

«В законопроекте, который разрабатывался Президентом с привлечением правительства и Министерства юстиции, мы прописали, что народные депутаты, исходя из принципа равенства всех людей перед законом и судом, прописанного в Конституции, будут нести ответственность за уголовные преступления и за преступления, которые они могут совершить в повседневной жизни», - отметил глава Минюста.

Министр пояснил, что депутаты будут иметь так называемый индемнитет – защиту от ответственности за свои выступления в парламенте или на публике, за свои голосования, а также за проекты решений, которые они вносят в качестве субъектов законодательной инициативы. Но, если депутат вне парламента требовал взятку, был членом организованной преступной группировки, совершил насильственное преступление, то он не будет иметь никакого иммунитета и может быть задержан правоохранительными органами.

Он также обратил внимание на то, что впервые в предложениях, касающихся внесения изменений в Конституцию относительно ограничения неприкосновенности, упоминаются судьи. Ранее Верховная Рада этому вопросу никогда не поднимала.

«Судья в процессе отправления правосудия не несет ответственности за свое решение. Но судья, который требовал взятки, совершил преступление против жизни и здоровья человека, будет нести ответственность так же, как и простой гражданин», - подчеркнул Министр юстиции.

Павел Петренко также поддержал предложенную законом инициативу по передаче полномочий от Верховной Рады в Высший совет юстиции предоставлять разрешение на задержание судей. «Мы рассчитываем, что Высший совет юстиции будет полноценным инструментом по привлечению к ответственности нечистых на руку судей, которые имеют проблемы с законом», - резюмировал Павел Петренко.

Напомним, Верховная Рада обратилась в Конституционный суд с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей требованиям статей 157 и 158 Основного закона.