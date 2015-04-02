Министр юстиции поддержал ограничение неприкосновенности нардепов и судей

19:23, 02 апреля 2015
Политика
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Петренко отметил, что если депутат вне парламента требовал взятку, был членом организованной преступной группировки или совершил насильственное преступление, то он не будет иметь никакого иммунитета.

Фото УНИАН

Министр юстиции Павел Петренко в Конституционном суде Украины выступил с поддержкой проекта закона об ограничении неприкосновенности депутатов Верховной Рады и судей общих судов, рассмотрение которого сегодня стали судьи КСУ. 

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Действующая Верховная Рада, конституционным большинством поддержавшая направление данного законопроекта в Конституционный суд Украины, отражает настроения и волю украинского народа о том, что ни народные депутаты, ни другие лица не могут иметь абсолютной неприкосновенности или иммунитетов, которые дают им возможность уклоняться от правосудия», - отметил глава Минюста.

По его словам, согласно предложенным в законопроекте изменениями, депутаты Верховной Рады, а также судьи общих судов будут иметь защиту от уголовного преследования исключительно за действия, касающиеся их профессиональной деятельности. А за совершение других преступлений они будут нести ответственность перед законом наравне с другими гражданами.

«В законопроекте, который разрабатывался Президентом с привлечением правительства и Министерства юстиции, мы прописали, что народные депутаты, исходя из принципа равенства всех людей перед законом и судом, прописанного в Конституции, будут нести ответственность за уголовные преступления и за преступления, которые они могут совершить в повседневной жизни», - отметил глава Минюста.

Министр пояснил, что депутаты будут иметь так называемый индемнитет – защиту от ответственности за свои выступления в парламенте или на публике, за свои голосования, а также за проекты решений, которые они вносят в качестве субъектов законодательной инициативы. Но, если депутат вне парламента требовал взятку, был членом организованной преступной группировки, совершил насильственное преступление, то он не будет иметь никакого иммунитета и может быть задержан правоохранительными органами.

Он также обратил внимание на то, что впервые в предложениях, касающихся внесения изменений в Конституцию относительно ограничения неприкосновенности, упоминаются судьи. Ранее Верховная Рада этому вопросу никогда не поднимала.

«Судья в процессе отправления правосудия не несет ответственности за свое решение. Но судья, который требовал взятки, совершил преступление против жизни и здоровья человека, будет нести ответственность так же, как и простой гражданин», - подчеркнул Министр юстиции.

Павел Петренко также поддержал предложенную законом инициативу по передаче полномочий от Верховной Рады в Высший совет юстиции предоставлять разрешение на задержание судей. «Мы рассчитываем, что Высший совет юстиции будет полноценным инструментом по привлечению к ответственности нечистых на руку судей, которые имеют проблемы с законом», - резюмировал Павел Петренко.

Напомним, Верховная Рада обратилась в Конституционный суд с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей требованиям статей 157 и 158 Основного закона. 

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