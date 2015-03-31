Аваков: война - не оправдание для отсутствия реформ
Глава МВД также отметил, что реформы власти будут эффективными, только если граждане будут доверять власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что реформы власти будут эффективными, только если граждане будут доверять власти. Об этом он заявил во время V Национального Экспертного Форума, организованного Институтом Горшенина, сообщает LB.ua.
Он назвал три составляющих стресс-теста для Украины: "Послемайданное ожидание (населения - ред), жесточайший экономический кризис после свержения Януковича, а также оккупация и война".
"Я вижу ответ в двух вещах: консолидация сил и реформы. Понятно, что тяжело говорить о реформах, когда 30% ВВП страны осталось на оккупированной территории... Да, война, но это не оправдание отсутствия реформ. Как бы не было сложно... Окно возможностей невелико. И рамках этого окна у людей либо хватит терпения, либо нет", - заявил он.
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Одним из очень важных факторов для успешных реформ Аваков считает информирование людей.
"Например, когда мы говорим о реформе МВД... Мы можем сделать все идеально, по примеру иностранных стран, но это не будет эффективно, когда не будет доверия. Власть должна меняться, а люди зная, что власть меняется, должны поддержать и подыграть ей. Каждый на своем месте должен делать то, что может", - добавил он.