Аваков: война - не оправдание для отсутствия реформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что реформы власти будут эффективными, только если граждане будут доверять власти. Об этом он заявил во время V Национального Экспертного Форума, организованного Институтом Горшенина, сообщает LB.ua.

Он назвал три составляющих стресс-теста для Украины: "Послемайданное ожидание (населения - ред), жесточайший экономический кризис после свержения Януковича, а также оккупация и война".

"Я вижу ответ в двух вещах: консолидация сил и реформы. Понятно, что тяжело говорить о реформах, когда 30% ВВП страны осталось на оккупированной территории... Да, война, но это не оправдание отсутствия реформ. Как бы не было сложно... Окно возможностей невелико. И рамках этого окна у людей либо хватит терпения, либо нет", - заявил он.

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Одним из очень важных факторов для успешных реформ Аваков считает информирование людей.

"Например, когда мы говорим о реформе МВД... Мы можем сделать все идеально, по примеру иностранных стран, но это не будет эффективно, когда не будет доверия. Власть должна меняться, а люди зная, что власть меняется, должны поддержать и подыграть ей. Каждый на своем месте должен делать то, что может", - добавил он.