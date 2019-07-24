Российское дело против пленных украинских моряков перешло в новую стадию – адвокат

По словам Николая Полозова, на ознакомление с материалами уголовного дела может уйти 2-3 месяца.

Следствие ФСБ РФ 23 июля закончило процедуру уведомления украинских военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования. Дело перешло в новую стадию – ознакомлению с материалами уголовного дела.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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«Моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. С учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд», – отметил он.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», осуществлявших плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли.

Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов. Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам. 17 июля суд в Москве на три месяца продлил срок содержания под стражей всех 24 украинцев.