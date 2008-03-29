Ющенко получил сертификат за успешный полет на истребителе

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО вручен сертификат за выполнение успешного полета на истребителе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ вручил Верховному главнокомандующему В.ЮЩЕНКО сертификат за выполнение успешного полета на боевом самолете-истребителе Су-27УБ.

Событие состоялось перед началом толоки по упорядочению территории вокруг «Мистецького арсеналу».

Также Президенту был вручен билет участника субботника, который предоставляет право бесплатно посетить «Мистецький арсенал» после его открытия.

В толоке принимают участие военнослужащие, студенты, а также высокопоставленные должностные лица.

Как сообщал УНИАН, 28 марта В.ЮЩЕНКО находился в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в г. Василькове Киевской области, где осуществил полет на истребителе Су-27 УБ. Полет длился около 35 минут.

Самолетом управлял заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины по авиации, начальник авиации генерал-майор В.НЕКИФОРОВ. В.ЮЩЕНКО занимал место инструктора.