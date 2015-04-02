Порошенко нанял себе еще одного советника – экс-премьера Словакии

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

Диапазон работы достаточно широк, но особое внимание будет уделено реформам.

Дзуринда напомнил о совершенных Словакией в начале 2000-х годов реформах, когда он был вынужден заменить падшие отрасли новыми, чтобы люди могли получить работу.

"Украина тоже сталкивается с этой сложной проблемой сейчас", - сказал Дзуринда.

Читайте такжеПорошенко создал Консультативный совет реформ и назначил его главой Саакашвили

Как сообщалось, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс также принял предложение председателя Консультативного международного совета реформ Михаила Саакашвили.

По словам Кубилюса, среди тех, кому предложили стать советниками Порошенко - бывший премьер и глава МИД Швеции Карл Бильдт, глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда, а также известный шведский экономист Андерс Аслунд, который был советником по вопросам экономики у бывшего президента Украины Леонида Кучмы и премьера Латвии Валдиса Домбровскиса.