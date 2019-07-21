В "Слуге народа" рассказали об их видении изменений на медиа-рынке

Кандидаты в депутаты, в частности, отмечают необходимость принятия изменений в законодательство об аудиовизуальных услугах и в антимонопольное законодательство.

В "Слуге народа" рассказали об их видении изменений и реформ на медиа-рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в избирательном штабе партии в рамках панели "Гуманитарная политика, молодежь и спорт, культура, информационная политика" рассказали кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа".

"Что касается медиа, мы для себя определили несколько законопроектов, вокруг которых будет сосредоточена работа. В первую очередь, наши обязательства перед Европейским Союзом относительно принятия закона об аудиовизуальных услугах. Это базовый закон, который касается вопросов регулирования в этой сфере, и он касается не только телевидения, но и всех платформ, которые на сегодняшний момент существуют в стране, а также регулирования их с точки зрения государства", - сказал генеральный директор группы компаний 1+1 media, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

По его мнению, дискуссии будут продолжаться вокруг закона о поддержке кинематографии. Он отметил, несмотря на то, что государство выделяет достаточно средств на поддержку кино, пока невозможно оценить эффективно ли расходуются эти средства.

"Мы также будем говорить и о других законах в других сферах, касающихся и молодежи, и спорта", - добавил Ткаченко.

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В свою очередь, директор ООО "Фокус Медиа", кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос об информационной политике в контексте оккупированных территорий, отметил, что необходимо определить, что "нам мешает туда доставлять теле- и радиосигнал в тех пределах, в которых мы можем это делать".

"Второе - это вопрос контентный. Не стоит надеяться, что можем выиграть информационную войну только информационным вещанием, которое, безусловно важно, но этого недостаточно", - сказал он и добавил, что необходимо передавать туда также просветительский и развлекательный контент.

Кроме того, отвечая на вопрос, каких изменений в ближайшее время ждать на медиа-рынке, Потураев, в частности, выразил мнение, что "концентрация информационных телевещателей опасна" как с точки зрения самой концентрации, так и с точки зрения контента, который там транслируется.

"Мы должны вносить изменения в законодательство, которые позволят как эффективно противодействовать чрезмерной концентрации той же монополизации... Надо вносить соответствующие изменения в антимонопольное законодательство. Возможно, мы сейчас это обсуждаем, оно должно также найти отражение в этом новом законе о предоставлении аудиовизуальных услуг" - сказал Потураев.

В свою очередь, Ткаченко отметил, что обсуждалась идея того, чтобы на законодательном уровне урегулировать, что "люди, которые имеют бизнес со страной-агрессором, или их партнеры... вряд ли могли бы владеть общенациональными средствами массовой информации, которые лицензируются".

Потураев также отметил, что в законодательстве должен быть урегулирован вопрос о прозрачности средств, поступающих в медиа. Кроме того, он выступил за ежегодные публичные аудиты медиа и отметил устарелость регуляторной системы в сфере медиа.

"Регулятор должен быть реформирован. Он должен получить новые мощные инструменты для того, чтобы эффективно защищать украинское медийное пространство и украинское общество от откровенно манипулятивных, фейковых информационных фальсификаций, кампаний", - отметил Потураев.