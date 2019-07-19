В РФ отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому

Москалькова отвергла возможность обмена Вышинского.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что пропагандиста Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий. Читайте такжеЗеленский сделал заявление по возвращению Украине военнопленных моряков

По словам Москальковой, мера пресечения Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий, передает РИА "Новости".

«Это вопросы политические», - прокомментировала она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, их обмен должен пройти одновременно.

Подольский районный суд Киева рассмотрит дело Кирилла Вышинского 19 июля.

Руководителя РИА "Новости-Украина" Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене.