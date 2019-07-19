ГБР расследует, помогало ли руководство государства сбежать судье-"баночнику" Чаусу в Молдову

В ГБР добавили, что сейчас происходит досудебное расследование, в частности проверка обнародованной в СМИ информации.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство относительно организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Отмечается, что ГБР открыло уголовное производство по распространенной в СМИ информации, что к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства.

В ГБР добавили, что сейчас происходит досудебное расследование, в частности проверка обнародованных фактов.

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Производство открыто по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения (ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины); и о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 18 июля издание "Страна.ua" опубликовало интервью с "высокопоставленным полицейским, близким к экс-президенту" Антоном Шевцовым, который был обвинен в госизмене и пытался выехать в Россию.

Он рассказал изданию, что личная охрана экс-президента Петра Порошенко якобы тайно вывезла судью Чауса в аэропорт, где он без прохождения контроля пересел на самолет и улетел в Молдову.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чаус был задержан по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.