ГПУ отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили

Как сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, ГПУ завершила проведение экстрадиционной проверки по запросу главной прокуратуры министерства юстиции Грузии о выдаче Михаила Саакашвили для привлечения к уголовной ответственности за якобы совершение ряда преступлений с использованием должностных полномочий в период, когда он занимал политическую должность в этом государстве.

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По результатам проверки ГПУ пришла к выводу о существовании риска того, что запрос о выдаче Михаила Саакашвили сделан компетентными органами Грузии с целью его преследования по политическим мотивам. Кроме того, его экстрадиция противоречила бы требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

При таких обстоятельствах Генпрокуратура как центральный орган Украины по вопросам выдачи приняла решение об отказе в экстрадиции Михаила Саакашвили, о чем извещены грузинские коллеги.

Как сообщал УНИАН, в феврале ГПУ получила от генпрокуратуры Грузии документы на экстрадицию Михаила Саакашвили и начала проверку предоставленных материалов. 13 февраля своим указом президент Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил Михаила Саакашвили его председателем.