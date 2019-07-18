«Давайте снимем розовые очки»: Безсмерный высказался о тяжелом процессе освобождения украинских моряков

По словам представителя Украины в политической подгруппе, по вопросу военнопленных моряков есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что вопрос об освобождении военнопленных украинских моряков находится вне Минского процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Что касается моряков, то они находится за рамками этого (Минского – УНИАН) процесса. По ним есть решение Международного трибунала и диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным. Украинская сторона настаивает на безусловном исполнении этого судебного решения. Для нас ситуация по морякам чиста, понятна и ясна», - отметил Безсмертный.

По его словам, Украина настаивает на выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских военнопленных в РФ моряков.

«Вместе с тем я очень прошу вас всех - давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день-два и так далее. Это не просто тяжелый процесс, это тяжкий процесс и, слава Богу, что вчера его сорвали с места», - добавил Безсмертный.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», осуществлявших плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

17 июля суд в Москве на три месяца продлил срок содержания под стражей всех 24 украинцев.

В тот же день в комментарии УНИАН координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов выразил мнение, что в ближайшее время будет достигнута политическая договоренность об их освобождении.