Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае введения военного положения

В указе уточнен порядок несения службы военнослужащими ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в указе № 524/2019 от 16 июля.

Положение дополняется пунктом 263, в котором говорится, что "в случае введения военного положения и образования военных администраций населенных пунктов, районных, областных военных администраций для формирования военных администраций к ним отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе без исключения из списков личного состава".

"Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях населенных пунктов, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и начальствующего состава правоохранительных органов в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины", говорится в документе.

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Командировки военнослужащих в военные администрации с оставлением на военной службе и их отзыв осуществляются приказами по личному составу начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ.

О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, соответствующие военные администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ.

При этом по согласованию с Генштабом ВСУ командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и направляются в распоряжение Генерального штаба ВСУ в случае прекращения или отмены военного положения, выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности, невыполнения военнослужащим обязанностей по занимаемой должности.

В случае необходимости начальник Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих, сообщив о таком отзыве начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

Отдельно в указе уточнены сроки выслуги для лиц молодого и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, в условиях "объявления состояния войны". В частности, такие сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Пункт 159 изложен в новой редакции: "Курсанты учебных частей (центров) из числа граждан, принятых на военную службу по контракту лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава, после окончания курса подготовки (переподготовки, повышения квалификации) назначаются на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира воинской части А0515".

"Военнослужащие, которые направлялись для подготовки (переподготовки, повышения квалификации) без исключения из списков личного состава воинских частей, после окончания подготовки (переподготовки, повышения квалификации) возвращаются в воинские части, из которых они направлялись на такую подготовку", - говорится в указе.