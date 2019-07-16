Решение вопроса об освобождении украинских моряков зависит от политической воли Москвы – Климкин

Глава МИД Павел Климкин уверен, что Россия имеет политические и юридические конструкции, которые позволяют освободить моряков в любой момент.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение вопроса об освобождении 24 военнопленных украинских моряков зависит от политической воли Москвы.

Об этом глава МИД сказал в интервью "Настоящему времени".

"Я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает. И поэтому они не дома! Украине при этом Россия предлагает некий вариант, и Украина от него отказывается", - отметил Климкин.

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По его мнению, Россия предложила освободить моряков из-под стражи на условиях, что Украина продолжит их уголовное преследование.

При этом он заявил, что Украина должна продолжать четко отстаивать позицию, что украинские моряки ничего не нарушали, когда пытались пройти через Керченский пролив, и что они являются военнопленными.

"Россия нарушила иммунитет наших военных судов. Россия пытается представить все так, будто оккупация (Крыма) – это факт, который должен быть признан. Но это признается только Россией. Весь мир этого не признает. Посмотрите на результаты Международного трибунала и этого решения: только российский судья имел некое отдельное мнение. А все другие сказали, что никакого преступления по определению наши моряки совершить не могут даже теоретически", - заявил Климкин.

"Если примем их условия по морякам – Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и кораблей.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие завершило предъявление военнопленным украинским морякам обвинений в окончательной редакции, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.