Порошенко рассматривает три кандидатуры на должность главы Запорожской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал журналистам президент Украины Петр Порошенко.

«Я трех кандидатов имею они должны пройти собеседование», - сказал Порошенко, подчеркнув, что в ближайшее время эта кандидатура будет согласована.

Читайте такжеНочью возле Запорожской ОГА произошел взрыв, повреждены стекла (фото)

По его словам, кандидатура председателя Запорожской ОГА будет согласована с Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 марта президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА.

Сегодня, 26 марта, президент в Днепропетровске представит нового исполняющего обязанности руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

В мероприятии также ожидается участие Коломойского.