СБУ допросила генпродюсера NewsOne из-за скандального "телемоста" с пропагандистами РФ

Сегодня ведущий и генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов был допрошен в Службе безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Она подтвердила информацию, распространенную на сайте телеканала о том, что Голованов был допрошен следователями СБУ.

Также Гитлянская добавила, что Голованов был вызван в СБУ в рамках расследования производства по подготовке к проведению так называемого «телемоста» между NewsOne и российским государственным телеканалом.

Как сообщал УНИАН, 8 июля ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом «Россия».

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Указанные действия подпадают под часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Следователем ГСУ СБУ процессуальным руководителем было дано поручение относительно допроса владельца телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведение необходимых следственных (розыскных) действий.