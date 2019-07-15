Денисова и Москалькова проводят встречу в Киеве: говорят об освобождении политзаключенных (видео)

Омбудсмены двух стран планируют осуществить совместный подход к прессе после завершения встречи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова проводят встречу в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Денисовой.

«Встреча уже идет», - сообщили в пресс-службе.

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По ее итогам планируется совместный подход к прессе омбудсменов Украины и РФ.

Встреча началась ориентировочно в 12.00.

Как сообщила Денисова в социальной сети Facebook, на встрече с Москальковой обсудят «вопросы освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также удерживаемых граждан РФ в Украине».

Также, как сообщила уполномоченный ВР, будет рассмотрена возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.

«Будем говорить и о дальнейшем нашем сотрудничестве», - сообщила Денисова.

Кроме того, украинский омбудсмен опубликовала видео начала встречи. Она сказала, что рада приезду Москальковой в Киев. «Надеюсь, что вы приехали за хорошими новостями и с хорошими новостями», - заявила Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что, по ее мнению, будет возможность обсудить некоторые вопросы, которые интересуют обе страны, и граждан Украины и РФ.

В свою очередь Москалькова заявила, что «очень важно, что состоялся разговор между президентами». «И мы с вами уже действуем в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии помогать людям», - сказала Москалькова.

При этом Денисова заявила, что это очень важно. Я думаю, что как раз направлена наша работа на реализацию того курса, который приветствует наш президент и я надеюсь ваш», - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Москалькова прибыла в Киев с визитом. Главная цель визита - суд по делу бывшего главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.

4 апреля Подольский районный суд столицы начал рассматривать дело Вышинского по существу.

7 мая суд продлил ему до 22 июля меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 15 июля, должно состояться заседание Подольского райсуда Киева по делу Вышинского.

В комментарии УНИАН один из адвокатов Андрей Доманский заявил, что защитники намерены просить суд об изменении меры пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.