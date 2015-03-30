Суд продлил срок содержания под стражей Штепы до 28 мая

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Червонозаводский суд Харькова.

Судья, рассмотрев ходатайство Штепы об изменении ей меры пресечения домашним арестом или личным обязательством, отклонил его.

Судья отметил, что для обвиняемого по статье 110 УК может быть применена мера пресечения только в виде содержания под стражей.

Также он отметил, что защита подсудимой не предоставила новых доказательств, которые давали бы основание удовлетворить ходатайство Штепы.

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"Ходатайство Штепы Нели Игоревны отклонить. Продлить меру пресечения до 28.05.2015 года включительно", - сказал председательствующий судья Денис Чудовский.

Также суд ввиду отсутствия свидетелей и необходимости их вызова в суд объявил в заседании перерыв до 14.00 7 апреля.

Справка УНИАН. Бывший мэр Славянска Донецкой области Штепа была задержана в июле 2014 года по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября прокуратура передала обвинительный акт в Червонозаводский райсуд Харькова.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-мэр Славянска Штепа заявила, что обладает документами о лицах, финансировавших боевиков.