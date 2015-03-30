КПУ занимается "процессуальным терроризмом" - нардеп Алексеев

Об этом в эфире «24 канала» заявил советник Министра юстиции, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам правосудия Игорь Алексеев.

«Представили КПУ, затягивая судебный процесс по делу о запрете деятельности партии, занимаются просто процессуальным терроризмом. Они подают документы на абсолютно незаконных основаниях, чтобы передать дело на рассмотрение в другой суд с одной целью - максимально затянуть сам процесс относительно запрета КПУ», - заявил он.

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По его словам, в материалах дела уже есть ряд неоспоримых доказательств для вынесения решения о запрете деятельности на территории Украины Коммунистической партии. «Но Окружной административный суд города Киева отправил дело на рассмотрение апелляционного суда. Почему судьи поддерживают КПУ? Это вопрос к самим судьям. Еще месяц назад судьи Окружного административного суда города Киева в нарушение всех процессуальных норм в полном составе заявили о самоотводе. По этому факту, который не отвечает ни одной норме действующего закона, было направлено обращение в Высшую квалификационную комиссию судей для обеспечения проверки и привлечения этих судей к ответственности», - отметил он.

Депутат также добавил, что все эти судьи выбирались в то время, когда при власти была олигархическая «региональная и коммунистическая группировка». «Но у нас достаточно терпения. Минюст доведет это дело до конца. Я уверен, что будет вынесено решение по этому делу, и КПУ будет запрещена», - заверил он.

И. Алексеев напомнил, что Петр Симоненко, который стоит за КПУ, недавно был избран в президиум КПРФ. «Это партия, которая официально поддерживает террористические группировки и организации. Эта партия, которая официально признала незаконный референдум в Крыму, поддерживает военную агрессию России против Украины. А Петр Симоненко входит теперь в президиум - руководящих орган этой партии. С другой стороны он поддерживает действия террористов и сепаратистов. Поэтому вопрос к судьям, почему не запрещается партия, которая всеми действиями содействует террористам, сепаратистам. В этом случае судьи не выполняют свои прямые обязанности», - добавил он.

Он также добавил, что в понедельник Минюст обратился к СБУ с требованием дать оценку возможному участию П. Симоненко в финансировании терроризма. «По факту последних действий Петра Симоненко, его официальных заявлений, возможной причастности к финансированию террористов, сепаратистских организаций, а также призывов к сепаратизму, сегодня министр юстиции Павел Петренко обратился в СБУ для обеспечения проверки этой информации, установления всех причастных лиц, а главное, чтобы проинформировать о ходе расследования», - отметил советник министра юстиции.