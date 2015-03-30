Минюст отозвал из суда дело о запрете КПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 г. Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете на территории Украины деятельности КПУ. Согласно административному иску, КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формировани

Читайте такжеМинюст предложит Раде запретить коммунистическую идеологию

24 декабря 2014 г. Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности КПУ и направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

4 февраля Окружной админсуд Киева закончил подготовительное производство и назначил дело по иску Минюста к КПУ к рассмотрению по существу.

В феврале судьи Окружного админсуда, которые рассматривали иск о запрете деятельности КПУ, приняли решение о самоотводе.