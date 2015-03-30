Мир на востоке Украины зависит от Кремля - Кучма

Об этом он сказал в интервью центральному китайскому телевиденью CCTV, текст интервью размещен на сайте фонда Кучмы "Украина".

В частности, экс-президент Украины считает, что если бы к сегодняшнему дню Минские договоренности были бы выполнены, в Украине уже был бы мир.

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"Главная трудность одна и зависит только от одной стороны – не от Украины, не от так называемых «ДНР» и «ЛНР», не от мирового сообщества, а от российской стороны. Быть или не быть миру в Украине – это все решается в Кремле", - заявил Кучма.

Вместе с тем он отметил, что "пока мы не видим, чтобы она хотела мира здесь. Те условия, которые сегодня выдвигаются, они неприемлемы для украинской стороны. Мы не хотим сегодня иметь рядом еще один очаг напряженности по примеру того же Приднестровья, Абхазии или Южной Осетии".

По мнению Кучмы, единственная возможность для мирного разрешения ситуации на востоке Украины заключается в том, чтобы мировое сообщество требовало от российской стороны четкого выполнения Минских договоренностей.

Также он обратил вникание, что к этим требованиям должна присоединится и Китайская Народная Республика.

"Потому что Китайская Народная Республика подписала Будапештский меморандум о предоставлении гарантий безопасности Украине. И, к большому сожалению, китайская сторона пока, скажем так, обходит эту проблему. К большому сожалению. Хотя спасибо за то, что она занимает нейтральную позицию, в том числе, в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Я хочу обратиться к китайской стороне: ради Бога, давайте помнить о том, что подписываем", - заявил Кучма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Минскими договоренностям от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отведение тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отведения тяжелого вооружения, однако полностью не будет отводить технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отведения вооружений террористами.

Боевики утверждают, что завершили отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.