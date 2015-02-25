Кучма сообщил о заседании Трехсторонней контактной группы относительно Минских соглашений
21:43, 25 февраля 2015Политика
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Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудили выполнение Минских договоренностей.
REUTERS
Об этом написала в Фейсбук пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«Как только Леонид Кучма сообщил, что состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Говорили об исполнении Минских договоренностей, которые достигнуты 12 февраля. Участники группы отмечают снижение интенсивности обстрелов из тяжелой артиллерии. За сегодняшний день было всего два обстрела из легких пушек», - написала Олифер.
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