Кучма сообщил о заседании Трехсторонней контактной группы относительно Минских соглашений

Об этом написала в Фейсбук пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Как только Леонид Кучма сообщил, что состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Говорили об исполнении Минских договоренностей, которые достигнуты 12 февраля. Участники группы отмечают снижение интенсивности обстрелов из тяжелой артиллерии. За сегодняшний день было всего два обстрела из легких пушек», - написала Олифер.

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